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Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на аукцион

В последний день этого месяца в Абу-Даби состоится аукцион, устроителем которого станет знаменитый дом «Сотбис». В рамках этих торгов обещают выставить один уникальный автомобильный лот. Речь идет о ретро-суперкеаре Lamborghini Zagato Raptor, выпущенном в далеком 1966 году.
Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на аукцион

В те годы модельный ряд популярной нынче итальянской марки Lamborghini не был таким богатым, как в нынешнее время. За пару лет до покупки компании концерном VW, она предлагала покупателям одну единственную модель – Diablo. А в 1966 году марка представила в Женеве свою совместную разработку с Zagato – ей стал суперкар Lamborghini Zagato Raptor, построенный на ходовой части от модели Diablo VT, но ставший заметно легче.

К несчастью, эта модель так и не попала в серийное производство, оставшись в единственном концептуальном экземпляре. Теперь же кто-то из состоятельных покупателей получит шанс стать обладателем этого уникального автомобиля.

В основу Lamborghini Zagato Raptor положен 5,7-литровый V12 мощностью 485 лошадиных сил. В качестве трансмиссии в суперкаре использована 6-ступенчатая коробка с системой полного привода. Главным отличием машины от донора в свое время стало пространственно-каркасное трубчатое шасси из углеволокна, а также магниевые колеса. Благодаря таким изменениям вес модели был снижен на 300 килограммов.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 12:36

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