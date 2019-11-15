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Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным похудением

Диетолог Надя Шарк встревожена состоянием здоровья Анастасии Волочковой. По мнению эксперта по правильному питанию, результатом жесткой диеты и спровоцированного ею стремительного похудения, могут стать серьезные проблемы с организмом.

Анастасия Волочкова еще летом, пребывая на отдыхе в Греции, хвасталась подписчикам своей страницы в Instagram не только своей знаменитой растяжкой и шпагатами, но и жесткой диетой, на которой «сбрасывает лишнее». Уже тогда основой рациона знаменитости были легкие супы и салаты. Спустя время, вернувшись из отпуска и снова приступив к работе над шоу «Балерина в зазеркалье цирка», артистка еще больше урезала свою дневную норму питания.

Даже учитывая то, что физические нагрузки серьезно возросли, а сама балерина «включилась» в жесткий рабочий график, требующий дополнительной энергии, которая призвана дать сбалансированное правильное питание, она своим привычкам не изменила. Не так давно звезда сцены вновь писала в микроблоге, что фактически «перестала есть», так как в ее рацион входят лишь несколько перепелиных яиц, листья салата и суп том-ям. При этом знаменитость отметила, что осуждать ее меню и стиль жизни не стоит, так как для нее это уже норма, в результате которой артистка получает «стройное и подтянутое тело».

Однако поклонники Анастасии Волочковой не оценили ее жесткую диету и призвали знаменитость прекратить издеваться над собственным телом. Фанаты балерины отметили, что подобный рацион не имеет ничего общего с правильным питанием и принесет больше вреда, чем пользы. Такого же мнения придерживается и диетолог Надя Шарк, которая всерьез встревожена тем, что артистка не дает своему организму достаточного количества калорий, а также необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. По словам эксперта по правильному питанию, результатом диеты, которая не соответствует уровню затрачиваемой энергии при физических нагрузках, практикуемых звездой балета, могут стать серьезные проблемы со здоровьем.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 14:06

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