Диетолог встревожена жесткой диетой Анастасии Волочковой и ее стремительным похудением
Диетолог Надя Шарк встревожена состоянием здоровья Анастасии Волочковой. По мнению эксперта по правильному питанию, результатом жесткой диеты и спровоцированного ею стремительного похудения, могут стать серьезные проблемы с организмом.
Анастасия Волочкова еще летом, пребывая на отдыхе в Греции, хвасталась подписчикам своей страницы в Instagram не только своей знаменитой растяжкой и шпагатами, но и жесткой диетой, на которой «сбрасывает лишнее». Уже тогда основой рациона знаменитости были легкие супы и салаты. Спустя время, вернувшись из отпуска и снова приступив к работе над шоу «Балерина в зазеркалье цирка», артистка еще больше урезала свою дневную норму питания.
Даже учитывая то, что физические нагрузки серьезно возросли, а сама балерина «включилась» в жесткий рабочий график, требующий дополнительной энергии, которая призвана дать сбалансированное правильное питание, она своим привычкам не изменила. Не так давно звезда сцены вновь писала в микроблоге, что фактически «перестала есть», так как в ее рацион входят лишь несколько перепелиных яиц, листья салата и суп том-ям. При этом знаменитость отметила, что осуждать ее меню и стиль жизни не стоит, так как для нее это уже норма, в результате которой артистка получает «стройное и подтянутое тело».
Однако поклонники Анастасии Волочковой не оценили ее жесткую диету и призвали знаменитость прекратить издеваться над собственным телом. Фанаты балерины отметили, что подобный рацион не имеет ничего общего с правильным питанием и принесет больше вреда, чем пользы. Такого же мнения придерживается и диетолог Надя Шарк, которая всерьез встревожена тем, что артистка не дает своему организму достаточного количества калорий, а также необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. По словам эксперта по правильному питанию, результатом диеты, которая не соответствует уровню затрачиваемой энергии при физических нагрузках, практикуемых звездой балета, могут стать серьезные проблемы со здоровьем.
Анастасия Волочкова еще летом, пребывая на отдыхе в Греции, хвасталась подписчикам своей страницы в Instagram не только своей знаменитой растяжкой и шпагатами, но и жесткой диетой, на которой «сбрасывает лишнее». Уже тогда основой рациона знаменитости были легкие супы и салаты. Спустя время, вернувшись из отпуска и снова приступив к работе над шоу «Балерина в зазеркалье цирка», артистка еще больше урезала свою дневную норму питания.
Даже учитывая то, что физические нагрузки серьезно возросли, а сама балерина «включилась» в жесткий рабочий график, требующий дополнительной энергии, которая призвана дать сбалансированное правильное питание, она своим привычкам не изменила. Не так давно звезда сцены вновь писала в микроблоге, что фактически «перестала есть», так как в ее рацион входят лишь несколько перепелиных яиц, листья салата и суп том-ям. При этом знаменитость отметила, что осуждать ее меню и стиль жизни не стоит, так как для нее это уже норма, в результате которой артистка получает «стройное и подтянутое тело».
Однако поклонники Анастасии Волочковой не оценили ее жесткую диету и призвали знаменитость прекратить издеваться над собственным телом. Фанаты балерины отметили, что подобный рацион не имеет ничего общего с правильным питанием и принесет больше вреда, чем пользы. Такого же мнения придерживается и диетолог Надя Шарк, которая всерьез встревожена тем, что артистка не дает своему организму достаточного количества калорий, а также необходимых витаминов, минералов и микроэлементов. По словам эксперта по правильному питанию, результатом диеты, которая не соответствует уровню затрачиваемой энергии при физических нагрузках, практикуемых звездой балета, могут стать серьезные проблемы со здоровьем.