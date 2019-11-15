Эксперты рассказали, как компенсировать нехватку солнца зимой
В зимнее время человек всегда испытывает недостаток солнечного света, а значит не получает столь важный для организма витамин D. Эксперты дали несколько дельных советов, которые помогут компенсировать этот дефицит.
Давно не секрет, что нехватка ярких солнечных лучей и тепла осенью и зимой может привести не только к ухудшению настроения, но еще и негативно отразиться на организме. К примеру, в такие периоды снижается иммунитет, повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать все этих неблагоприятных последствий, медики рекомендуют соблюдать несколько простых советов. Во-первых, следует насытить свой ежедневный рацион рыбой. Кроме того, не лишним будет пересмотреть и гардероб на холодное время года, отдав предпочтение более ярким цветам в одежде.
Наконец, утверждают специалисты, следует в обязательном порядке наладить нормальный режим сна, чтобы давать организму полноценные условия для отдыха, а также окружить себя приятными людьми, общение с которыми доставляет удовольствие и дарит только положительные эмоции.
Давно не секрет, что нехватка ярких солнечных лучей и тепла осенью и зимой может привести не только к ухудшению настроения, но еще и негативно отразиться на организме. К примеру, в такие периоды снижается иммунитет, повышается риск заболеваний сердечно-сосудистой системы. Чтобы избежать все этих неблагоприятных последствий, медики рекомендуют соблюдать несколько простых советов. Во-первых, следует насытить свой ежедневный рацион рыбой. Кроме того, не лишним будет пересмотреть и гардероб на холодное время года, отдав предпочтение более ярким цветам в одежде.
Наконец, утверждают специалисты, следует в обязательном порядке наладить нормальный режим сна, чтобы давать организму полноценные условия для отдыха, а также окружить себя приятными людьми, общение с которыми доставляет удовольствие и дарит только положительные эмоции.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 13:28