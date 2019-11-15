Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг чипов





Общаясь в свежем выпуске подкаста "Искусственный интеллект" с Лексом Фридманом, Илон Маск рассказал о том, чего он ожидает от работы своей новой компании Neuralink, которая специализируется на разработках на стыке нейробиологии и современных технологий. По словам предпринимателя, он рассчитывает, что в обозримом будущем разработчики его нового стартапа смогут создать чип с функциями искусственного интеллекта, который при внедрении в мозг поможет людям, страдающим определенными психическими расстройствами.Компания Neuralink, организованная Илоном Маском всего три года назад, не так давно продемонстрировала дизайн вживляемого в мозг чипа, а также сообщила, что тестирования устройства на животных уже начато. По словам разработчиков, если все пройдет удачно, уже достаточно скоро появится возможность с помощью новых технологий корректировать поведение и социальные навыки тех, у кого диагностировали шизофрению, аутизм или болезнь Паркинсона. Кроме того, при дальнейшем усовершенствовании конструкции микроаппарата станут реальными и устранения последствий критических повреждений спинного и головного мозга.Конечной же целью работы нейро-технологической компании Илона Маска, как считает сам ее создатель, должно стать объединение человеческого сознания с искусственным интеллектом. Однако пока о подобном объединении функций живого организма с машиной говорить еще рано, так как более актуальными проблемами является все же ряд неизлечимых расстройств, которые необходимо научиться устранять.