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Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг чипов

Илон Маск принялся за разработку нейро-технологий, направленных на избавление от ряда неизлечимых расстройств. С помощью вживляемых в мозг чипов, которые собирается изготовить компания Neuralink, предприниматель планирует излечить шизофрению и аутизм.

Общаясь в свежем выпуске подкаста "Искусственный интеллект" с Лексом Фридманом, Илон Маск рассказал о том, чего он ожидает от работы своей новой компании Neuralink, которая специализируется на разработках на стыке нейробиологии и современных технологий. По словам предпринимателя, он рассчитывает, что в обозримом будущем разработчики его нового стартапа смогут создать чип с функциями искусственного интеллекта, который при внедрении в мозг поможет людям, страдающим определенными психическими расстройствами.

Компания Neuralink, организованная Илоном Маском всего три года назад, не так давно продемонстрировала дизайн вживляемого в мозг чипа, а также сообщила, что тестирования устройства на животных уже начато. По словам разработчиков, если все пройдет удачно, уже достаточно скоро появится возможность с помощью новых технологий корректировать поведение и социальные навыки тех, у кого диагностировали шизофрению, аутизм или болезнь Паркинсона. Кроме того, при дальнейшем усовершенствовании конструкции микроаппарата станут реальными и устранения последствий критических повреждений спинного и головного мозга.

Конечной же целью работы нейро-технологической компании Илона Маска, как считает сам ее создатель, должно стать объединение человеческого сознания с искусственным интеллектом. Однако пока о подобном объединении функций живого организма с машиной говорить еще рано, так как более актуальными проблемами является все же ряд неизлечимых расстройств, которые необходимо научиться устранять.

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Технологии
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:04

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