АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

Хакеры могут взломать Android-смартфоны через наушники

Группа экспертов в сфере кибербезопасности из США сумела выявить уязвимости в отдельных моделях Android-смартфонов. Если верить опубликованному специалистами докладу, обнаруженные ими бреши безопасности позволяют получить почти неограниченный контроль над устройствами ничего не подозревающих пользователей.

Сообщается, что опасные уязвимости были выявлены в интерфейсе, который предназначен для взаимодействия с радиомодулем смартфона. Атаки в данном случае могут быть совершены через некоторые уязвимые аксессуары вроде наушников и гарнитур. В числе наиболее подверженных таким атакам устройств эксперты называют некоторые модели от компаний Huawei и Samsung. По данным специалистов, с помощью этих брешей злоумышленники могут получить доступ не только к идентификаторам устройств, но и перехватывать звонки или даже сетевой трафик жертв. Подобное становится возможным в случае, если киберпреступники смогут передать смартфону команду для перехода на небезопасное соединение.

Как отмечают эксперты, вторжение может иметь различный характер – от кражи данных до обычной блокировки. Несанкционированное управление и манипуляция уязвимыми смартфонами возможна с помощью ПК или через беспроводное Bluetooth-соединение.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:32

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Уникальный ретро-суперкар Lamborghini Zagato Raptor выставят на…
Татьяна Буланова после развода с мужьями продолжала жить с ними в одной…
Ученые объяснили, почему молодежь всего мира начала терять интерес к…
Гоша Куценко планирует завершить актёрскую карьеру и заняться…
Илон Маск планирует излечить шизофрению и аутизм с помощью вживляемых в мозг…
Регина Тодоренко продемонстрировала фанатам танец…
Ученые: Петрушка способна защитить от некоторых видов…
Дженнифер Лопес рассказала о домогательствах со стороны…
Ученые: Перименопауза может сигнализировать о начале половой…
Хакеры могут взломать Android-смартфоны через…
«Господи, за что ей это»: Иосиф Пригожин эмоционально высказался об Анастасии…
Названы самые опасные и самые полезные растения для…
"Благодарю Господа за такой щедрый подарок": Алика Смехова поздравила сына Макара с днем…
Врачи назвали четыре основные признака нездорового…
Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания…
Роспатент показал новые детали «Русского Prado» от…
Светлана Лобода назвала Лолиту Милявскую…
Россияне придумали, как выгодно хранить…
«Не выходит на связь»: Андрей Малахов рассказал о пропаже актрисы Татьяны…
Huawei планирует отказаться от Android в своих смартфонах уже в 2020…
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова заявила о намерении выступить на…
Яна Поплавская показала, почему готова к…
Роскачество: Россияне довольны качеством отечественных…
Хоакин Феникс прокомментировал отказ говорить на тему насилия в…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова помирилась с…
Разорвало на части: В Прикамье в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковой…
От 30 тысяч и выше: Сколько зарабатывают звезды…
В Италии открываются приюты для разведенных…
Филипп Киркоров похудел на 40…
Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050…
Гражданская жена Евгения Осина подала в суд на Андрея Разина за…
Экс-участница "Дома-2" Ольга Солнце стала жертвой финансовой…
Honor и Aston Martin готовят уникальный…
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней…
«Вот это женщина»: Рита Дакота показала пляжное…
Ноги Дженнифер Лопес восхитили пользователей социальных…
Компания LG занялась разработкой женских украшений с функциональностью…
Звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис обручилась с оператором Майклом…
Ученые доказали, что употребление куркумы может помочь справиться с симптомами…
Полина Гагарина рассказала о желании стать многодетной…
Просмотреть все новости