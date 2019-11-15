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Ученые: Петрушка способна защитить от некоторых видов рака

Ученые обнаружили ранее неизвестные науки полезные свойства петрушки. Как оказалось, зеленое растение способно защитить от некоторых видов рака.
Ученые: Петрушка способна защитить от некоторых видов рака

Ученые уже давно пришли к выводу, что 90% разновидностей рака связаны с образом жизни и рационом питания. Именно поэтому современная медицина уделяет так много времени изучению полезных свойств продуктов, а также в профилактических целях делает упор на составление сбалансированного меню, богатого необходимыми витаминами и микроэлементами.

В ходе недавних научных исследований, касающихся определения пользы того или иного продукта питания в качестве терапии, предупреждающей рак, учение выяснили, что петрушка способна защищать организм от образования злокачественных опухолей. В журнале Natural Health была опубликована статья, в которой группа ученых, изучившая состав растения и влияние его на состояние здоровья человека, описала влияние этого вида «зелени» на новообразования. По словам экспертов, в петрушке содержится вещество апигенин, которое является фитонутриентом с отличными противораковыми свойствами.

Апигенин подавляет продуцирование фермента, который отвечает за рост и развитие опухолей. В итоге достаточное по времени и интенсивности влияния воздействие вещества приводит к прекращению развития болезни. При этом полезное соединение, входящее в состав петрушки, способно купировать рост новообразований разной природы, останавливая рак легких, молочных желез и толстой кишки.

Кроме того, в петрушке содержатся и другие полезные вещества, способные сохранить здоровье и препятствовать развитию онкологии. Среди них каротиноиды, витамины А, К, С, Е, бета-каротин, лютеин, зеаксантин и фолат. Ученые отмечают: для того, чтобы получить максимальный эффект от употребления петрушки, ее нужно употреблять в определенных дозах. Если зелень свежая, достаточно будет 10 миллиграммов в день (столовой ложки), а если сушеная – щепотки.

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Наука
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 11:52

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