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Названы самые опасные и самые полезные растения для квартиры

Как оказалось, при выборе комнатных растений следует руководствоваться определенными правилами, чтобы не допустить досадных ошибок. Опытный российский флорист Серафима Агеенко поделилась профессиональным мнением о том, какие растения для дома являются самыми опасными, а какие – наиболее полезными.
Названы самые опасные и самые полезные растения для квартиры

Во-первых, утверждает эксперт, дома не должно быть никаких кактусов, поскольку это исключительно офисные растения, которые приносят удачу в бизнесе и других важных делах. «Для жилых помещений они по правилам не подходят. Эта норма выходит еще из фэн-шуя, кроме того, плохие ассоциации из-за того, что кактусы обладают колючей поверхностью. Особенно недопустимо держать их в спальне», - подчеркивает Агеенко. А для тех, кто не представляет себе жизни без любимого кактуса, специалист советует просто разместить его возле компьютерного монитора. Эта традиция появилась еще в те времена, когда мониторы были огромными и работали на электронно-лучевых трубках – существовало мнение о том, что кактусы способны поглощать из излучение, поскольку привыкли к условиям жгучих пустынь. В нынешнее время мониторы уже не излучают практически ничего опасного, но кактусы по каким-то причинам продолжают чувствовать себя возле них лучше всего.

А вот для улучшения общего качества жизни в квартире лучше разместить герань. Это растение способно эффективно очищать воздух от углекислого газа, тем самым улучшая самочувствие и повышая работоспособность. Самым же выгодным приобретением для дома эксперт называет денежное дерево. Его лучше всего держать на кухне, поскольку оно притягивает деньги и приносит благополучие.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:18

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