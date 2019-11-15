Названы самые опасные и самые полезные растения для квартиры





Во-первых, утверждает эксперт, дома не должно быть никаких кактусов, поскольку это исключительно офисные растения, которые приносят удачу в бизнесе и других важных делах., - подчеркивает Агеенко. А для тех, кто не представляет себе жизни без любимого кактуса, специалист советует просто разместить его возле компьютерного монитора. Эта традиция появилась еще в те времена, когда мониторы были огромными и работали на электронно-лучевых трубках – существовало мнение о том, что кактусы способны поглощать из излучение, поскольку привыкли к условиям жгучих пустынь. В нынешнее время мониторы уже не излучают практически ничего опасного, но кактусы по каким-то причинам продолжают чувствовать себя возле них лучше всего.А вот для улучшения общего качества жизни в квартире лучше разместить герань. Это растение способно эффективно очищать воздух от углекислого газа, тем самым улучшая самочувствие и повышая работоспособность. Самым же выгодным приобретением для дома эксперт называет денежное дерево. Его лучше всего держать на кухне, поскольку оно притягивает деньги и приносит благополучие.