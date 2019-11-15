Светлана Лобода назвала Лолиту Милявскую «женщиной-историей»

Накануне Лолита Милявская отметила свой 56-й день рождения. Певицу поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Светлана Лобода также оставила свои пожелания коллеге по сцене. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена ее дочка Евангелина Царь, Вера Брежнева и Лолита Милявская. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, Светлана Лобода написала: «Моя любимая, моя дорогая Лолочка. Ты — женщина-история, женщина-комета! Отбрасывай вовремя ступени и двигайся только ввысь! Люблю. Я всегда у тебя есть».Подписчики исполнительницы согласились с ее словами и отметила, что считают Лолиту Милявскую одной из самых лучших певиц российской эстрады. Также пользователи Сети отставили пожелания для именинницы. За несколько часов публикация Светланы Лободы набрала более 132 000 лайков.