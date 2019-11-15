Светлана Лобода назвала Лолиту Милявскую «женщиной-историей»
Светлана Лобода на странице своего Instagram поздравила Лолиту Милявскую с днем рождения и навала ее «женщиной-историей». Также исполнительница пожелала имениннице двигаться только вперед.
Накануне Лолита Милявская отметила свой 56-й день рождения. Певицу поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Светлана Лобода также оставила свои пожелания коллеге по сцене. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена ее дочка Евангелина Царь, Вера Брежнева и Лолита Милявская. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, Светлана Лобода написала: «Моя любимая, моя дорогая Лолочка. Ты — женщина-история, женщина-комета! Отбрасывай вовремя ступени и двигайся только ввысь! Люблю. Я всегда у тебя есть».
Подписчики исполнительницы согласились с ее словами и отметила, что считают Лолиту Милявскую одной из самых лучших певиц российской эстрады. Также пользователи Сети отставили пожелания для именинницы. За несколько часов публикация Светланы Лободы набрала более 132 000 лайков.
Накануне Лолита Милявская отметила свой 56-й день рождения. Певицу поздравили многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Светлана Лобода также оставила свои пожелания коллеге по сцене. Она опубликовала фотографию, на которой запечатлена ее дочка Евангелина Царь, Вера Брежнева и Лолита Милявская. В комментарии к посту, опубликованному в Instagram, Светлана Лобода написала: «Моя любимая, моя дорогая Лолочка. Ты — женщина-история, женщина-комета! Отбрасывай вовремя ступени и двигайся только ввысь! Люблю. Я всегда у тебя есть».
Подписчики исполнительницы согласились с ее словами и отметила, что считают Лолиту Милявскую одной из самых лучших певиц российской эстрады. Также пользователи Сети отставили пожелания для именинницы. За несколько часов публикация Светланы Лободы набрала более 132 000 лайков.