Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания книги
Известный голливудский актер и режиссер Квентин Тарантино, недавно представивший публике свое очередное творение – фильм «Однажды в Голливуде», пообещал, что все-таки возьмется за съемки десятого фильма. Однако, подчеркнул он, произойдет это лишь после того, как ему удастся завершить написание своей книги.
Более того, перед тем, как сесть в кресло режиссера десятой для себя картины, Тарантино также планирует поработать над созданием новой театральной постановки и сериала. По словам артиста, работу над своей книгой он рассчитывает закончить уже к весне будущего года. Сразу после этого он планирует заняться пьесой для театра, после чего вполне вероятно начнет работу над новым сериалом. «Только после этого смогу подумать о том, чтобы заняться десятым фильмом», - подчеркнул он. Квентин Тарантино также добавил, что написал пьесу сразу после завершения работы над сценарием фильма «Однажды в Голливуде», а в свободное от работы над основными проектами время ему даже удалось написать пять эпизодов будущего сериала.
Сейчас же известный актер, сценарист и режиссер работает над книгой о ветеране Второй мировой, который разочаровался в голливудском кинематографе и открыл для себя мир фильмов Федерико Феллини и Акиры Куросавы.
Более того, перед тем, как сесть в кресло режиссера десятой для себя картины, Тарантино также планирует поработать над созданием новой театральной постановки и сериала. По словам артиста, работу над своей книгой он рассчитывает закончить уже к весне будущего года. Сразу после этого он планирует заняться пьесой для театра, после чего вполне вероятно начнет работу над новым сериалом. «Только после этого смогу подумать о том, чтобы заняться десятым фильмом», - подчеркнул он. Квентин Тарантино также добавил, что написал пьесу сразу после завершения работы над сценарием фильма «Однажды в Голливуде», а в свободное от работы над основными проектами время ему даже удалось написать пять эпизодов будущего сериала.
Сейчас же известный актер, сценарист и режиссер работает над книгой о ветеране Второй мировой, который разочаровался в голливудском кинематографе и открыл для себя мир фильмов Федерико Феллини и Акиры Куросавы.