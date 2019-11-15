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Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания книги

Известный голливудский актер и режиссер Квентин Тарантино, недавно представивший публике свое очередное творение – фильм «Однажды в Голливуде», пообещал, что все-таки возьмется за съемки десятого фильма. Однако, подчеркнул он, произойдет это лишь после того, как ему удастся завершить написание своей книги.
Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания книги

Более того, перед тем, как сесть в кресло режиссера десятой для себя картины, Тарантино также планирует поработать над созданием новой театральной постановки и сериала. По словам артиста, работу над своей книгой он рассчитывает закончить уже к весне будущего года. Сразу после этого он планирует заняться пьесой для театра, после чего вполне вероятно начнет работу над новым сериалом. «Только после этого смогу подумать о том, чтобы заняться десятым фильмом», - подчеркнул он. Квентин Тарантино также добавил, что написал пьесу сразу после завершения работы над сценарием фильма «Однажды в Голливуде», а в свободное от работы над основными проектами время ему даже удалось написать пять эпизодов будущего сериала.

Сейчас же известный актер, сценарист и режиссер работает над книгой о ветеране Второй мировой, который разочаровался в голливудском кинематографе и открыл для себя мир фильмов Федерико Феллини и Акиры Куросавы.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:57

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