Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания книги





Более того, перед тем, как сесть в кресло режиссера десятой для себя картины, Тарантино также планирует поработать над созданием новой театральной постановки и сериала. По словам артиста, работу над своей книгой он рассчитывает закончить уже к весне будущего года. Сразу после этого он планирует заняться пьесой для театра, после чего вполне вероятно начнет работу над новым сериалом., - подчеркнул он. Квентин Тарантино также добавил, что написал пьесу сразу после завершения работы над сценарием фильма «Однажды в Голливуде», а в свободное от работы над основными проектами время ему даже удалось написать пять эпизодов будущего сериала.Сейчас же известный актер, сценарист и режиссер работает над книгой о ветеране Второй мировой, который разочаровался в голливудском кинематографе и открыл для себя мир фильмов Федерико Феллини и Акиры Куросавы.