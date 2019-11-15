Роспатент показал новые детали «Русского Prado» от УАЗа
Компания УАЗ продолжает регистрировать патенты на детали для своего новинки – модернизированной версии популярного внедорожника УАЗ «Патриот». Сообщается, что премьера автомобиля запланирована на следующий год, тем временем Роспатент уже опубликовал новые документы на задний бампер и фонари «Русского Prado».
Судя по этим изображениям, новый автомобиль получит принципиально другую форму фонарей с двумя отформовками в виде буквы С на рассеивателе. А вот отражающие области сделаны более тонкими, что может свидетельствовать о появлении в освещении машины светодиодов. Кроме того, «Русский Prado» должен получить обновленный задний бампер, верхние угловые кромки которого будут упираться в фонари заднего освещения. Ранее таким дизайнерским приемом инженеры УАЗ еще не пользовались.
Появление нового бампера и измененных фонарей может также свидетельствовать о том, что у внедорожника появятся и измененные задние крылья в сравнении с нынешней версией «Патриота». Стоит напомнить, что немногим ранее в Сети уже были опубликованы изображения фар будущего дебютанта, а также его приборной панели, мультимедийной системы и некоторых других элементов.
Судя по этим изображениям, новый автомобиль получит принципиально другую форму фонарей с двумя отформовками в виде буквы С на рассеивателе. А вот отражающие области сделаны более тонкими, что может свидетельствовать о появлении в освещении машины светодиодов. Кроме того, «Русский Prado» должен получить обновленный задний бампер, верхние угловые кромки которого будут упираться в фонари заднего освещения. Ранее таким дизайнерским приемом инженеры УАЗ еще не пользовались.
Появление нового бампера и измененных фонарей может также свидетельствовать о том, что у внедорожника появятся и измененные задние крылья в сравнении с нынешней версией «Патриота». Стоит напомнить, что немногим ранее в Сети уже были опубликованы изображения фар будущего дебютанта, а также его приборной панели, мультимедийной системы и некоторых других элементов.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:49