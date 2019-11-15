«Не выходит на связь»: Андрей Малахов рассказал о пропаже актрисы Татьяны Дорониной





По словам телеведущей, на протяжении многих лет Доронина практически жила в своем театре. В то же время ролей в кино актриса не играла уже почти три десятка лет. А в минувшем году с ней приключилась неприятная история – ее сняли с должности худрука МХАТа и придумали для нее пост почетного президента театра. Она сильно расстраивалась из-за этого, но не могла ничего поделать. При этом Малахов подчеркивает, что она все же согласилась на такие кадровые перестановки на определенных условиях, которые впоследствии никто так и не выполнил. Кроме того, с момента снятия Татьяны Васильевны с должности худрука, в самом театре начали возникать конфликты и потасовки. Многие актеры оказались не согласны с работой новых управленцев, в том числе нового художественного руководителя Эдуарда Боякова.По словам Андрея Малахова, в родном театре 86-летняя актриса не появлялась с весны этого года, поэтому остается лишь гадать, какова ее судьба на данный момент. Вот уже долгое время связаться с ней безуспешно пытаются Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Эдвард Радзинский и другие друзья и коллеги, передает «Телепрограмма».