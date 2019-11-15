АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.68 USD 64.21
Курс валют на 15.11.2019

«Не выходит на связь»: Андрей Малахов рассказал о пропаже актрисы Татьяны Дорониной

Известный российский телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, что друзья знаменитой актрисы и президента МХАТ Татьяны Дорониной уже довольно давно не могут выйти с ней на связь. «Весной этого года она угодила в клинику, а сейчас вообще не выходит на связь», - сообщил Малахов.
«Не выходит на связь»: Андрей Малахов рассказал о пропаже актрисы Татьяны Дорониной

По словам телеведущей, на протяжении многих лет Доронина практически жила в своем театре. В то же время ролей в кино актриса не играла уже почти три десятка лет. А в минувшем году с ней приключилась неприятная история – ее сняли с должности худрука МХАТа и придумали для нее пост почетного президента театра. Она сильно расстраивалась из-за этого, но не могла ничего поделать. При этом Малахов подчеркивает, что она все же согласилась на такие кадровые перестановки на определенных условиях, которые впоследствии никто так и не выполнил. Кроме того, с момента снятия Татьяны Васильевны с должности худрука, в самом театре начали возникать конфликты и потасовки. Многие актеры оказались не согласны с работой новых управленцев, в том числе нового художественного руководителя Эдуарда Боякова.

По словам Андрея Малахова, в родном театре 86-летняя актриса не появлялась с весны этого года, поэтому остается лишь гадать, какова ее судьба на данный момент. Вот уже долгое время связаться с ней безуспешно пытаются Олег Басилашвили, Инна Чурикова, Эдвард Радзинский и другие друзья и коллеги, передает «Телепрограмма».

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Квентин Тарантино пообещал снять десятый фильм после написания…
Роспатент показал новые детали «Русского Prado» от…
Светлана Лобода назвала Лолиту Милявскую…
Россияне придумали, как выгодно хранить…
«Не выходит на связь»: Андрей Малахов рассказал о пропаже актрисы Татьяны…
Huawei планирует отказаться от Android в своих смартфонах уже в 2020…
Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова заявила о намерении выступить на…
Яна Поплавская показала, почему готова к…
Роскачество: Россияне довольны качеством отечественных…
Хоакин Феникс прокомментировал отказ говорить на тему насилия в…
Ведущая "Дома-2" Ольга Бузова помирилась с…
Разорвало на части: В Прикамье в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковой…
От 30 тысяч и выше: Сколько зарабатывают звезды…
В Италии открываются приюты для разведенных…
Филипп Киркоров похудел на 40…
Названо соотношение пенсий и зарплат к 2050…
Гражданская жена Евгения Осина подала в суд на Андрея Разина за…
Экс-участница "Дома-2" Ольга Солнце стала жертвой финансовой…
Honor и Aston Martin готовят уникальный…
Копья из Бородинского клада были изготовлены не в Древней…
«Вот это женщина»: Рита Дакота показала пляжное…
Ноги Дженнифер Лопес восхитили пользователей социальных…
Компания LG занялась разработкой женских украшений с функциональностью…
Звезда «Очень страшного кино» Анна Фэрис обручилась с оператором Майклом…
Ученые доказали, что употребление куркумы может помочь справиться с симптомами…
Полина Гагарина рассказала о желании стать многодетной…
Топ-менеджер Apple: «Дети с ноутбуками от Google не добьются…
Звезда «Султана моего сердца» Александра Никифорова привела дочь в…
Эксперты рассказали об основных мифах о человеческом организме, в которые не стоит…
Татьяна Навка похвасталась «лучшим украшением»…
Ученые прогнозируют унитазу «умное»…
Лучшие практики в области углеродного менеджмента обсудили топ-менеджеры «Роснефти», BP и…
Ученые изучили распространенность внебрачного секса и супружеских измен в Европе за последние 500…
Актёр фильма «Ночь в музее» Оуэн Уилсон отрёкся от единственной дочери…
Венец безбрачия: Ирина Шейк доказала, что не боится…
Анастасия Волочкова тренируется на порванном…
Российские ученые планируют сымитировать годовой космический…
Медики удалили из «рук-базук» Кирилла Терёшина только половину…
Дана Борисова показала фото изменившегося до неузнаваемости Богадана…
AMD Ryzen 9 3950X за 750 долларов обогнал 28-ядерный Xeon за 3000…
Просмотреть все новости