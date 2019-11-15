Ведущая «Дома-2» Ольга Бузова заявила о намерении выступить на «Евровидении»





Свое намерение Ольга Бузова озвучила во время одного из своих концертов. Она сказала, что следующую свою песню, которую она исполнит, обязательно споет на мировом песенном конкурсе.Композиция эта на английском языке и могла бы достаточно хорошо подойти для одного из этапов соревнования. Однако, когда именно звезда планирует все-таки поучаствовать в конкурсе, она не стала уточнять. Стоит отметить, что ранее концертный директор знаменитости утверждал, что Бузова не собирается отправляться на «Евровидении».Помимо этого, ранее Ольга Бузова в Instagram отметила, что у нее нет абсолютно никакого соперничества по количеству подписчиков со знаменитым Хабибом Нурмагомедовым, и якобы за его страницей и поклонниками она не следит.