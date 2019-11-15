Huawei планирует отказаться от Android в своих смартфонах уже в 2020 году





По словам топ-менеджера Huawei, в течение ближайших шести месяцев специалисты компании должны окончательно адаптировать для всех смартфонов бренда фирменную платформу Harmony OS. Сейчас на этой операционной системе работают только смарт-телевизоры бренда, однако разрабатывали ее как универсальную систему, которая может быть установлена на самые разные устройства, в том числе смартфоны и компьютеры. В беседе с журналистами Панг также рассказал, что производитель больше не может ожидать, поэтому она решилась на выпуск флагманского устройства без предустановленных сервисов от корпорации Google. Речь идет о смартфоне Huawei Mate 30, получившем операционную систему Android в ее чистом виде.Подтверждают слова топ-менеджера Huawei и некоторые авторитетные инсайдеры. К примеру, ранее появилась информация о том, что первым флагманским устройством бренда без Android может стать Mate 40, презентация которого намечена на октябрь следующего года.