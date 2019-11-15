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Хоакин Феникс прокомментировал отказ говорить на тему насилия в «Джокере»

Хоакин Феникс прокомментировал свое нежелание обсуждать тему насилия в «Джокере». По словам актера, его отказ говорить об этом продиктован исключительно страхом породить еще больше дискуссий.

Психологический триллер «Джокер», в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, занял седьмое место в списке самых кассовых фильмов 2019 года, а среди картин категории R (подобный рейтинг назначается киноассоциацией в случае, если в ленте часто употребляется ненормативная лексика, продолжительные сцены насилия, половых актов или употребления запрещенных веществ) получил первое место по сборам. В картине режиссера Тодда Филлипса действительно много спорных моментов, которые вызвали шквал критики в отношении экранизации истории антигероя вселенной DC Comics. «Джокер» породил множество дискуссий на тему целесообразности подобной интерпретации комиксов и необходимости демонстрировать на большом экране так много сцен насилия.

Кинокритики и зрители долгое время обсуждали содержание фильма и сцены, которые могут быть восприняты как призыв к насилию, но так и не смогли прийти к единому мнению в отношении сюжета картины. Сам же исполнитель главной роли одного из самых харизматичных антагонистов Бетмэна Хоакин Феникс старался избегать подобных разговоров и держался в стороне от дискуссий о морали. Актер объяснил свое нежелание комментировать содержание киноленты исключительно страхом породить еще больше шума вокруг истории Джокера.

Однако, вопреки неоднозначным отзывам критиков, Феникс сообщил, что с удовольствием снялся бы и в следующей части «Джокера», если бы таковая планировалась к выпуску. Но пока режиссер первого фильма не собирается снимать продолжение истории об антигерое.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 09:56

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