Хоакин Феникс прокомментировал отказ говорить на тему насилия в «Джокере»

Психологический триллер «Джокер», в котором Хоакин Феникс сыграл главную роль, занял седьмое место в списке самых кассовых фильмов 2019 года, а среди картин категории R (подобный рейтинг назначается киноассоциацией в случае, если в ленте часто употребляется ненормативная лексика, продолжительные сцены насилия, половых актов или употребления запрещенных веществ) получил первое место по сборам. В картине режиссера Тодда Филлипса действительно много спорных моментов, которые вызвали шквал критики в отношении экранизации истории антигероя вселенной DC Comics. «Джокер» породил множество дискуссий на тему целесообразности подобной интерпретации комиксов и необходимости демонстрировать на большом экране так много сцен насилия.Кинокритики и зрители долгое время обсуждали содержание фильма и сцены, которые могут быть восприняты как призыв к насилию, но так и не смогли прийти к единому мнению в отношении сюжета картины. Сам же исполнитель главной роли одного из самых харизматичных антагонистов Бетмэна Хоакин Феникс старался избегать подобных разговоров и держался в стороне от дискуссий о морали. Актер объяснил свое нежелание комментировать содержание киноленты исключительно страхом породить еще больше шума вокруг истории Джокера.Однако, вопреки неоднозначным отзывам критиков, Феникс сообщил, что с удовольствием снялся бы и в следующей части «Джокера», если бы таковая планировалась к выпуску. Но пока режиссер первого фильма не собирается снимать продолжение истории об антигерое.