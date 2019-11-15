Разорвало на части: В Прикамье в ДТП с КамАЗом погиб водитель легковой «Лады»





По данным «Комсомолки», эта авария произошла на одном из участков трассы Чермоз-Ильинский в минувший четверг, 14 ноября. Как пишут в социальных сетях очевидцы этого дорожного инцидента, отечественная легковая машина столкнулась с грузовиком КамАЗ, который после столкновения съехал с дороги в кювет, а вот от самой «Лады» почти ничего не осталось – машину в буквальном смысле разорвало на части, на дороге от нее остались лишь куски металла.Кроме того, в социальных сетях также рассказывают, что в результате этой аварии водитель легковушки от полученных травм погиб, а вот о судьбе водителя грузового транспорта никаких точных данных пока нет. Нет информации и о причинах аварии, а также о том, кто стал ее виновником – эти обстоятельства на данный момент уточняются.