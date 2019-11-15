От 30 тысяч и выше: Сколько зарабатывают звезды «Дом-2»

Известно, что у новых участников проекта "Дом-2" заработать не получиться. На протяжении 3-х месяцев необходимо пройти испытательный срок и только после него продюсеры телестройки могут принять решение, насколько герой интересен телезрителю. Так, стартовая сумма, которую может получить участник, начинается с 30 тысячи рублей и может достигнуть нескольких тысяч. Однако можно получить приятный бонус в виде предложений по рекламе, а также в социальных сетях.Развеян миф и том, что в проект можно попасть только если у тебя есть связи, так как организаторам шоу постоянно нужны свежие лица, чтобы подогреть интерес зрителя.Не пишут для участников и никаких сценариев, но есть определенные правила, которые необходимо выполнять, а именно быть настоящим и общительным человеком, а также не говорить нецензурные слова.