В Италии открываются приюты для разведенных мужчин





Как свидетельствует статистика последних лет, бывшие жены в Италии действительно успешно доводят своих некогда возлюбленных до состояния полного банкротства. В итоге около 60% разводов в стране заканчиваются присуждением жилья в пользу женщин, ведь с ними суд оставляет еще и детей. Кроме того, в 94% бракоразводных процессов мужчин также обязывают выплачивать алименты не только на детей, но и на бывших жен, чтобы гарантировать им тот уровень жизни, к которому они привыкли во время замужества. На примере это все оборачивается круглой суммой, которая становится неподъемной для большинства работающих, не говоря о тех, кто не имеет стабильного заработка. Многие мужчины, оказавшись в подобной ситуации, не могут не только оплатить алименты экс-супругам, но еще и снять себе жилье, а потому скитаются по знакомым и друзьям. И их численность растет с каждым годом. Теперь же усилиями Ассоциации разведенных мужчин страна начала стремительно обрастать специальными приютами.В таких учреждениях мужчины получают не только крышу над головой, но и сохраняют возможность видеться с детьми и даже ходить на приемы к бесплатным психологам. Впрочем, есть и одно важно условие – больше года в таком приюте пробыть нельзя. Именно этот период отводится мужчине для того, чтобы выйти из непростой ситуации, найти работу, наладить жизнь и обзавестись крышей над головой.