Филипп Киркоров похудел на 40 килограммов





Как рассказал артист журналистам, ранее ему уже удалось сбросить около 30 килограммов веса, а после он сумел избавиться еще от десяти. В то же время, как признается сам Филипп Киркоров, он не занимается тщательным контролем своего веса и не становится на весы специально. А вот похудеть знаменитого исполнителя заставило желание удивлять публику. По его словам, новая форма – результат занятий спортом и строгой диеты. Как признается Филипп Бедросович, он в последнее время увлекся так называемым интервальным голоданием и перестал пить сладкую газировку. Певец даже отказался от выпечки и шоколада, которые так сильно любит.На церемонии вручения премии он появился в сопровождении Екатерины Гусевой. Звездная пара позировала перед объективами многочисленных камер, а после направилась в зал, где артисты сидели за одним столом. Невзирая на диету, Киркоров здесь же позволил себе съесть немного рыбы с пюре и даже попробовать булочки. А вот от шампанского артист отказался, отдав предпочтение соку, передает «Комсомолка».