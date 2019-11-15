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Филипп Киркоров похудел на 40 килограммов

Известный российский певец Филипп Киркоров за последнее время сумел заметно сбросить вес, похудев на 40 килограммов. На церемонии вручения премии журнала «Ок!» король поп-сцены своим постройневшим видом удивил многих гостей мероприятия.
Филипп Киркоров похудел на 40 килограммов

Как рассказал артист журналистам, ранее ему уже удалось сбросить около 30 килограммов веса, а после он сумел избавиться еще от десяти. В то же время, как признается сам Филипп Киркоров, он не занимается тщательным контролем своего веса и не становится на весы специально. А вот похудеть знаменитого исполнителя заставило желание удивлять публику. По его словам, новая форма – результат занятий спортом и строгой диеты. Как признается Филипп Бедросович, он в последнее время увлекся так называемым интервальным голоданием и перестал пить сладкую газировку. Певец даже отказался от выпечки и шоколада, которые так сильно любит.

На церемонии вручения премии он появился в сопровождении Екатерины Гусевой. Звездная пара позировала перед объективами многочисленных камер, а после направилась в зал, где артисты сидели за одним столом. Невзирая на диету, Киркоров здесь же позволил себе съесть немного рыбы с пюре и даже попробовать булочки. А вот от шампанского артист отказался, отдав предпочтение соку, передает «Комсомолка».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:09

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