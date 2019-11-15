Honor и Aston Martin готовят уникальный смартфон
Китайская компания Honor (входит в структуры Huawei) и британская автомобильная марка Aston Martin планируют совместный выпуск уникального смартфона. Новое устройство должно дебютировать под названием V30 или Vera30 уже 26 ноября этого года.
Представители обеих компаний официально подтвердили факт подписания контракта, однако о подробностях по поводу выпуска смартфона Honor V30 в специальной версии Aston Martin Edition они не раскрывают. Впрочем, похожие коллекционные издания гаджетов, которые попадали на рынок ранее, позволяют предположить, что телефон обзаведется уникальным дизайном, прежде всего, на тыльной стороне корпуса. Не исключено, что новый смартфон получит и больший объем оперативной памяти. Получит новинка и сдвоенную фронтальную камеру, размещенную в левом верхнем углу дисплея, а ее тройной основной модуль камеры будет иметь максимальное разрешение в 60 мегапикселей.
В качестве основы в Honor V30 Aston Martin Edition будет использован фирменный SoC Kirin 990, также есть вероятность, что смартфон получит поддержку быстрой зарядки на мощности до 22,5 Ватт и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. Представят смартфон 26 ноября вместе с новыми смарт-часами Watch Magic 2.
Представители обеих компаний официально подтвердили факт подписания контракта, однако о подробностях по поводу выпуска смартфона Honor V30 в специальной версии Aston Martin Edition они не раскрывают. Впрочем, похожие коллекционные издания гаджетов, которые попадали на рынок ранее, позволяют предположить, что телефон обзаведется уникальным дизайном, прежде всего, на тыльной стороне корпуса. Не исключено, что новый смартфон получит и больший объем оперативной памяти. Получит новинка и сдвоенную фронтальную камеру, размещенную в левом верхнем углу дисплея, а ее тройной основной модуль камеры будет иметь максимальное разрешение в 60 мегапикселей.
В качестве основы в Honor V30 Aston Martin Edition будет использован фирменный SoC Kirin 990, также есть вероятность, что смартфон получит поддержку быстрой зарядки на мощности до 22,5 Ватт и аккумуляторную батарею емкостью 4000 мАч. Представят смартфон 26 ноября вместе с новыми смарт-часами Watch Magic 2.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:26