АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Венец безбрачия: Ирина Шейк доказала, что не боится суеверий

Известная модель Ирина Шейк не боится суеверий и не верит в приметы. Доказать это знаменитости удалось, сделав фотографию в отражении разбитого зеркала, которое выглядит так, словно вот-вот рассыплется на мелкие части.
Венец безбрачия: Ирина Шейк доказала, что не боится суеверий

Как бы там ни было, но поклонники модели в социальной сети разволновались, увидев опубликованное ею фото, отметив, что, согласно популярному поверью, теперь Ирина Шейк еще долго не сможет найти себе пару. Впрочем, сама модель, делая такой снимок явно руководствовалась какими-то иными соображениями. Для селфи в разбитом зеркале она нарядилась в тонкий джемпер, выгодно подчеркивающий линию бюста. Видимо, не смутилась знаменитость даже из-за низкого качества получившегося снимка. А вот ее подписчики не на шутку разволновались. Они сразу же напомнили о существовании приметы, которая не сулит ничего хорошего тем, кто решится смотреться в разбитое зеркало.

К примеру, согласно одному из поверий, если в такое зеркало посмотрится незамужняя девушка, ее ждет длительный венец безбрачия – она не сможет найти пару и выйти замуж в ближайшие 7 лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:47

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые изучили распространенность внебрачного секса и супружеских измен в Европе за последние 500…
Актёр фильма «Ночь в музее» Оуэн Уилсон отрёкся от единственной дочери…
Венец безбрачия: Ирина Шейк доказала, что не боится…
Анастасия Волочкова тренируется на порванном…
Российские ученые планируют сымитировать годовой космический…
Медики удалили из «рук-базук» Кирилла Терёшина только половину…
Дана Борисова показала фото изменившегося до неузнаваемости Богадана…
AMD Ryzen 9 3950X за 750 долларов обогнал 28-ядерный Xeon за 3000…
«Настал момент истины»: Аналитик Тарощина озвучила причину критики Галкиным федерального…
Антон Шоки хочет вернуться на проект "Дом-2" с помощью Анастасии…
Ученые: Тыквенные семечки защищают организм от рака и других…
Стас Костюшкин поздравил Лолиту Милявскую с днем рождения пикантным…
Смартфон Vivo S5 с камерой-бриллиантом протестировали перед…
Стилист Вероника Николаева раскритиковала молодящихся Аллу Пугачеву и Кристину…
Ученые открыли неожиданную роль яйцеклетки в…
Суд наказал звезду "Дома-2" Викторию Карасеву за попытку обменять фальшивые права на…
Владелец ВАЗ-2114 рекордно занизил свой…
«Как умеют, так и венчаются»: Священник оправдал свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова после критики…
В Эстонии найден затонувший в XV веке корабль с консервами 1960-х…
«Я не люблю гладить»: Ольга Бузова рассказала о своем единственном…
Ученые: Алкоголиков с больной печенью убивает токсичная кишечная…
Психологи объяснили влюбленность Ксении Собчак в малоизвестного режиссера Константина…
Девочка из Китая толстела ради спасения…
Нумеролог Клара Кузденбаева предсказала Ксении Собчак и Константину Богомолову рождение двоих…
В России создана ракета «Ярс» для «вагонного»…
Участник проекта "Дом-2" Роман Макеев перед уходом от Алены Рапунцель разгромил ее…
«Одноклассники» показали, как «слышат» музыку люди с нарушениями…
Алена Рапунцель: "Устала быть главной в…
«Парадные» кабриолеты Aurus успешно проходят…
В Крыму провели испытания ПВО…
Ученые назвали депрессию одним из симптомов последнего года…
Участник проекта "Дом-2" Илья Яббаров намерен жестко контролировать личную жизнь Алены…
Девушке Бонда 40 лет: Актриса Ольга Куриленко отмечает 40-летний…
Елена Малышева рассказала, какие медицинские анализы не стоит…
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован в тяжелом…
Максим Фадеев в молодости увлекался лыжным…
Стали известны сроки сертификации внедорожников…
Селена Гомес с подругой сделали парные…
Врач-диетолог рассказал о вреде клюквы для…
Светлана Лобода поделилась трогательным фото с маленькой дочкой…
Просмотреть все новости