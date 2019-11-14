Венец безбрачия: Ирина Шейк доказала, что не боится суеверий

Как бы там ни было, но поклонники модели в социальной сети разволновались, увидев опубликованное ею фото, отметив, что, согласно популярному поверью, теперь Ирина Шейк еще долго не сможет найти себе пару. Впрочем, сама модель, делая такой снимок явно руководствовалась какими-то иными соображениями. Для селфи в разбитом зеркале она нарядилась в тонкий джемпер, выгодно подчеркивающий линию бюста. Видимо, не смутилась знаменитость даже из-за низкого качества получившегося снимка. А вот ее подписчики не на шутку разволновались. Они сразу же напомнили о существовании приметы, которая не сулит ничего хорошего тем, кто решится смотреться в разбитое зеркало.К примеру, согласно одному из поверий, если в такое зеркало посмотрится незамужняя девушка, ее ждет длительный венец безбрачия – она не сможет найти пару и выйти замуж в ближайшие 7 лет.