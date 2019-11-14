Анастасия Волочкова тренируется на порванном линолеуме
Известной российской балерине Анастасии Волочковой, как оказалось, иногда приходится оттачивать свои профессиональные умения на порванном линолеуме. Танцовщица опубликовала в Instagram видеозапись, разрекламировав качественное покрытие от производителя, но некоторые из её подписчиков обратили внимание не на её слова, а на обстановку в помещении.
Так, хейтеры заявили: некогда звезде Большого театра теперь приходится довольствоваться узкими площадками со рваным линолеумом, для того чтобы она могла тренироваться. И хотя зал изначально кажется просторным и светлым, а одну из его стен украшает большой портрет знаменитости, у порога комментаторы заметили, что линолеум отрывается от пола. Отсутствие плинтусов в помещении также заставило некоторых Instagram-подписчиков танцовщицы недоумевать.
Между тем Анастасия Волочкова на видеозаписи всячески нахваливает производителя линолеума, утверждая, что его продукция – это именно то, что нужно для тренировок балерин.
Так, хейтеры заявили: некогда звезде Большого театра теперь приходится довольствоваться узкими площадками со рваным линолеумом, для того чтобы она могла тренироваться. И хотя зал изначально кажется просторным и светлым, а одну из его стен украшает большой портрет знаменитости, у порога комментаторы заметили, что линолеум отрывается от пола. Отсутствие плинтусов в помещении также заставило некоторых Instagram-подписчиков танцовщицы недоумевать.
Между тем Анастасия Волочкова на видеозаписи всячески нахваливает производителя линолеума, утверждая, что его продукция – это именно то, что нужно для тренировок балерин.