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Анастасия Волочкова тренируется на порванном линолеуме

Известной российской балерине Анастасии Волочковой, как оказалось, иногда приходится оттачивать свои профессиональные умения на порванном линолеуме. Танцовщица опубликовала в Instagram видеозапись, разрекламировав качественное покрытие от производителя, но некоторые из её подписчиков обратили внимание не на её слова, а на обстановку в помещении.
Анастасия Волочкова тренируется на порванном линолеуме

Так, хейтеры заявили: некогда звезде Большого театра теперь приходится довольствоваться узкими площадками со рваным линолеумом, для того чтобы она могла тренироваться. И хотя зал изначально кажется просторным и светлым, а одну из его стен украшает большой портрет знаменитости, у порога комментаторы заметили, что линолеум отрывается от пола. Отсутствие плинтусов в помещении также заставило некоторых Instagram-подписчиков танцовщицы недоумевать.

Между тем Анастасия Волочкова на видеозаписи всячески нахваливает производителя линолеума, утверждая, что его продукция – это именно то, что нужно для тренировок балерин.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:46

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