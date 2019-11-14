AMD Ryzen 9 3950X за 750 долларов обогнал 28-ядерный Xeon за 3000 долларов
Новый 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X от американской компании AMD, стоимость которого составляет 750 долларов, сумел обойти по производительности не только топовые десктопные решения от компании Intel, но даже дорогостоящий серверный процессор Xeon W-3175X, ценник на который установлен на отметке в 3000 долларов США.
В целом, Ryzen 9 3950X превзошел по производительности в синтетических тестах вообще все модели процессоров Intel, представленные в категории HEDT. Такой вывод можно сделать после появления в Сети очередного теста производительности, который наглядно демонстрирует, насколько далеко «красные» отрываются от «синих» в нынешней гонке производительности, в особенности это касается десктопных версий процессоров двух брендов. Так, в тесте бенчмарка PassMark 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X от компании AMD сумел набрать 34 009 баллов, в то время как 28-ядерный серверный процессор Xeon W-3175X от Intel набирает 33 538 баллов. Особенно эта разница заметна, если обратить внимание на стоимость двух CPU. И если решение от AMD доступно на рынке по цене в 750 долларов, то Xeon получил вчетверо больший ценник – 3000 долларов. Если же говорить о прямых конкурентах протестированной «девятой ряженки», то они, и вовсе, оказались далеко позади. К примеру, ближайший преследователь в лице Intel Core i9-9980XE набирает всего 29 564 балла, при этом его ценник является одним из самых высоких на рынке потребительских вычислительных решений – 2000 долларов США.
Результаты этого теста, как утверждают эксперты, стали очередным свидетельством того, что в последние годы инженеры AMD проделали огромную работу, в то время как в Intel явно переоценили свое лидерство.
В целом, Ryzen 9 3950X превзошел по производительности в синтетических тестах вообще все модели процессоров Intel, представленные в категории HEDT. Такой вывод можно сделать после появления в Сети очередного теста производительности, который наглядно демонстрирует, насколько далеко «красные» отрываются от «синих» в нынешней гонке производительности, в особенности это касается десктопных версий процессоров двух брендов. Так, в тесте бенчмарка PassMark 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X от компании AMD сумел набрать 34 009 баллов, в то время как 28-ядерный серверный процессор Xeon W-3175X от Intel набирает 33 538 баллов. Особенно эта разница заметна, если обратить внимание на стоимость двух CPU. И если решение от AMD доступно на рынке по цене в 750 долларов, то Xeon получил вчетверо больший ценник – 3000 долларов. Если же говорить о прямых конкурентах протестированной «девятой ряженки», то они, и вовсе, оказались далеко позади. К примеру, ближайший преследователь в лице Intel Core i9-9980XE набирает всего 29 564 балла, при этом его ценник является одним из самых высоких на рынке потребительских вычислительных решений – 2000 долларов США.
Результаты этого теста, как утверждают эксперты, стали очередным свидетельством того, что в последние годы инженеры AMD проделали огромную работу, в то время как в Intel явно переоценили свое лидерство.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 20:19