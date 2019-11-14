Смартфон Vivo S5 с камерой-бриллиантом протестировали перед анонсом





Работает новинка под управлением энергоэффективного 8-ядерного SoC, эксперты считают что речь, скорее всего, идет о процессоре Snapdragon 712. Также стало известно, что на борту нового смартфона установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Из «коробки» Vivo S5 будет доступен с предустановленной Android 9 Pie. Как свидетельствуют данные бенчмарка, в одноядерном тесте новый гаджет набирает 1884 балла, а при многопоточном тестировании достигает отметки в 6069 баллов.Сообщается, что Vivo S5 будет оснащен не только относительно оригинальным решением, которое производитель называет «камерой-бриллиантом», но еще и новым дисплеем от южнокорейской компании Samsung, выполненный по технологии Super AMOLED. Одна из отличительных особенностей этого дисплея от конкурентов заключается в том, что он имеет рекордно маленький вырез под установку фронтальной камеры.