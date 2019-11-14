Смартфон Vivo S5 с камерой-бриллиантом протестировали перед анонсом
База данных бенчмарка GeekBench пополнилась новым устройством от компании Vivo, которое имеет модельный номер V1932A. По некоторым данным, на рынке этот смартфон появится под названием Vivo S5. Ранее уже сообщалось, что гаджет получит уникальный блок камер, выполненный в виде бриллианта.
Работает новинка под управлением энергоэффективного 8-ядерного SoC, эксперты считают что речь, скорее всего, идет о процессоре Snapdragon 712. Также стало известно, что на борту нового смартфона установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Из «коробки» Vivo S5 будет доступен с предустановленной Android 9 Pie. Как свидетельствуют данные бенчмарка, в одноядерном тесте новый гаджет набирает 1884 балла, а при многопоточном тестировании достигает отметки в 6069 баллов.
Сообщается, что Vivo S5 будет оснащен не только относительно оригинальным решением, которое производитель называет «камерой-бриллиантом», но еще и новым дисплеем от южнокорейской компании Samsung, выполненный по технологии Super AMOLED. Одна из отличительных особенностей этого дисплея от конкурентов заключается в том, что он имеет рекордно маленький вырез под установку фронтальной камеры.
Работает новинка под управлением энергоэффективного 8-ядерного SoC, эксперты считают что речь, скорее всего, идет о процессоре Snapdragon 712. Также стало известно, что на борту нового смартфона установлено 8 гигабайт оперативной памяти. Из «коробки» Vivo S5 будет доступен с предустановленной Android 9 Pie. Как свидетельствуют данные бенчмарка, в одноядерном тесте новый гаджет набирает 1884 балла, а при многопоточном тестировании достигает отметки в 6069 баллов.
Сообщается, что Vivo S5 будет оснащен не только относительно оригинальным решением, которое производитель называет «камерой-бриллиантом», но еще и новым дисплеем от южнокорейской компании Samsung, выполненный по технологии Super AMOLED. Одна из отличительных особенностей этого дисплея от конкурентов заключается в том, что он имеет рекордно маленький вырез под установку фронтальной камеры.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:51