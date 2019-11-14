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Владелец ВАЗ-2114 рекордно занизил свой автомобиль

В социальных сетях активно обсуждают тюнинг модели ВАЗ-2114, который сделал владелец отечественного хэтбчека, пытаясь подарить автомобилю новую жизнь. Эту машину в Сети уже прозвали «очередным пузодером», как пишет пресса.
Владелец ВАЗ-2114 рекордно занизил свой автомобиль

Владелец этой машины опубликовал фотографии ее доработок в одном из тематических сообществ в социальной сети «ВКонтакте», однако большинство пользователей раскритиковали его, когда узнали, что в числе прочих доработок на автомобиль была установлена пневматика. Многие из комментаторов отметили, что уж лучше бы «тюнер» сдал старый автомобиль на металлолом, вместо того, чтобы вкладывать деньги в его занижение до таких значений, при которых он вряд ли сможет проехать хотя бы 100 метров по отечественным дорогам. Примечательно, что именно подвеску дорабатывают чаще остальных компонентов транспортных средств, поскольку от нее напрямую зависит аэродинамика, в особенности это важно для спортивных доработок. Поступил таким образом и владелец этого ВАЗ-2114, изменив дорожный просвет путем установки пневматической подушки, придав машине соответствующую жесткость.

Впрочем, позднее критика поутихла – стоило комментаторам узнать о том, что все эти доработки в автомобиле были сделаны для того, чтобы принять участие в соответствующих соревнованиях. Однако некоторых пользователей все же смутила стоимость подвески, которая обошлась автомобилисту в 60 тысяч.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:31

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