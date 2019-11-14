В Эстонии найден затонувший в XV веке корабль с консервами 1960-х годов
В Эстонии дорожниками, проводившими ремонтные работы недалеко от Таллиннской гавани побережья Балтийского моря, был обнаружен погребённый под землёй деревянный корабль, а на его борту – консервы, выпущенные в 1960-х годах. Прибывшие на место находки специалисты датировали морское судно XV веком.
Возраст корабля исследователи установили, изучив следы, оставшиеся после использования простейшего огнестрельного оружия. Помимо консервов, выпущенных, судя по сохранившимся маркировкам, в 1960-х годах, из предметов, указывавших на XX век, специалисты назвали прикреплённый к носу морского судна металлический трос современного производства.
По мнению исследователей из Эстонии, корабль действительно был изготовлен в XV столетии н. э., но в том же веке затонул и длительное время пролежал на дне. В советское время судно было обнаружено, поднято оттуда и перемещено в другое место, так как, скорее всего, он мешало судоходству или каким-либо строительным работам. В ходе транспортировки люди и забыли на борту деревянного корабля консервы и металлический трос.
Для проверки данного предположения специалисты собираются отыскать очевидцев тех событий и попросить их описать, как всё было на самом деле. Поиски исследователи начнут с людей, работавших в 1960-х годах в местном порту. Также учёными будет создана 3D-модель корабля и отобраны образцы древесины с него, для того чтобы более точно определить его возраст и происхождение.
К слову, недавно стало известно о том, что находящийся в Польше «Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу, для того чтобы установить его возраст.
Возраст корабля исследователи установили, изучив следы, оставшиеся после использования простейшего огнестрельного оружия. Помимо консервов, выпущенных, судя по сохранившимся маркировкам, в 1960-х годах, из предметов, указывавших на XX век, специалисты назвали прикреплённый к носу морского судна металлический трос современного производства.
По мнению исследователей из Эстонии, корабль действительно был изготовлен в XV столетии н. э., но в том же веке затонул и длительное время пролежал на дне. В советское время судно было обнаружено, поднято оттуда и перемещено в другое место, так как, скорее всего, он мешало судоходству или каким-либо строительным работам. В ходе транспортировки люди и забыли на борту деревянного корабля консервы и металлический трос.
Для проверки данного предположения специалисты собираются отыскать очевидцев тех событий и попросить их описать, как всё было на самом деле. Поиски исследователи начнут с людей, работавших в 1960-х годах в местном порту. Также учёными будет создана 3D-модель корабля и отобраны образцы древесины с него, для того чтобы более точно определить его возраст и происхождение.
К слову, недавно стало известно о том, что находящийся в Польше «Стоунхендж» подвергли радиоуглеродному анализу, для того чтобы установить его возраст.
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:22