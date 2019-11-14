В России создана ракета «Ярс» для «вагонного» базирования





В то же самое время проект разработки железнодорожных носителей для баллистических ракет, входящих в состав РК «Баргузин», все еще остается замороженным. Как минимум, официальный данных о том, что работа в этом направлении возобновлена, до сих пор не было. «Мы разработали комплекс «Тополь-М», а теперь «Ярс» с разными типами базирования: в шахтах, на автомобильных шасси, на железнодорожных подвижных составах. В каждом случае используется единая унифицированная ракета», - приводит слова Соломонова агентство.По словам конструктора, морской стратегический РК «Булава», который создавался для установки на субмарины класса «Борей», было решено снять с вооружения еще 14 лет тому назад, во исполнение условий договора СНВ-2. Но новый договор СНВ-3, который был заключен взамен старого документа, допускает создание ракетных комплексов указанного типа.