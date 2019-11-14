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В Крыму провели испытания ПВО С-400

Об успешных завершениях учебных выстрелов из ПВО С-400 сообщают в Черноморском флоте. Испытания противовоздушных систем обороны провели в Крыму.

В Крыму сообщают о проведении учений при участии Черноморского флота, использующего ПЗРК «Триумф». По сценарию, военные должны были отразить атаку со стороны диверсантов. Во время совершения марша комплексы С-400 и Панцирь-С подверглись нападению отрядов противника и беспилотника. Результаты оказались успешными, поскольку системе ПВО удалось взять на прицел летающий аппарат и обезвредить его в ходе проведения испытаний. По задумке координаторов, дрон должен был сбросить на технику подвешенные бомбы, но его опередили зенитные ракетчики.

Кроме прочего, военные также проверили С-400 при обнаружении, преследовании и уничтожении заданных целей с помощью электронных пусков. Известно, что условия были максимально приближены к реальным за счет использования холостых боеприпасов и имитаторов взрывных устройств. Кроме прочего, в испытаниях участвовали и военнослужащие Балтийского флота, перед которыми была поставлена задача провести тесты вооружения кораблей «Ярослав Мудрый», «Ельня» и «Виктор Конецкий».

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:28

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