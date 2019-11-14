«Одноклассники» показали, как «слышат» музыку люди с нарушениями слуха





Кроме всего прочего, на витрине стикеров соцсети появился и новый набор с языком жестов. Пользователям также предлагается пройти тест, который поможет немного приоткрыть дверь в мир слепых и глухих соотечественников, чтобы лучше их понимать. В довершение этого проекта «Одноклассники» предлагают онлайн-экскурсии, которые также ведутся на языке жестов. В минувшем году, когда администрация впервые запустила проект «#музейвслух», она неожиданно столкнулась с повышенным интересом к этому проекту со стороны пользователей, у которых нет никаких проблем со слухом. Проявили россияне и интерес к изучению языка жестов. Так и появилась идея создать новый проект на основе первого, чтобы показать, как люди с различными нарушениями в работе слухового аппарата воспринимают музыку.Помимо ознакомления с мелодиями в специальной обработке, пользователи также могут пройти специальный тест из 10 вопросов. По итогам этого тестирования можно проверить свои знания и узнать о том, в каком же все-таки мире живут глухие, слепоглухие или слабослышащие соотечественники.