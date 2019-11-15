Звезда «Султана моего сердца» Александра Никифорова привела дочь в кино

Сама Никифорова при этом признается, что сильно переживает о будущем дочери. «Сегодня моя дочь впервые играет роль в кино. И сразу же решила подвинуть маму, забрала мою героиню, только в 5-летнем возрасте. Уже начинаю волноваться, вдруг ей понравится», - пишет актриса на своей страничке в социальной сети Instagram, сопроводив этот комментарий совместной с дочерью фотографией со съемочной площадки.Примечателен и тот факт, что агенты актрисы отказались раскрывать название фильма, в котором снялась Никифорова с дочерью, сославшись на засекреченность этой информации. Впрочем, вероятнее всего уже в скором времени зрители смогут сами все узнать и даже увидеть маленькую Аню на экране.Стоит также напомнить, что Александра Никифорова и сама рано начала свою творческую карьеру. Первую роль она сыграла в 13-летнем возрасте, войдя в актерский состав ТЮЗа.