В Лысых Горах Саратовской области при съезде в кювет погиб водитель Opel Vectra
В посёлке городского типа Лысые Горы Саратовской области в ДТП погиб водитель автомобиля Opel Vectra. Предварительная причина гибели мужчины – машина съехала в кювет и ударилась о дерево.
Дорожный инцидент произошёл 14 ноября примерно в полчетвёртого дня. Информацию по нему обнародовали сотрудники облгосавтоинспекции. Когда на место ДТП прибыли экстренные службы, медикам оставалось констатировать смерть пострадавшего владельца Opel Vectra.
На данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Дорожный инцидент произошёл 14 ноября примерно в полчетвёртого дня. Информацию по нему обнародовали сотрудники облгосавтоинспекции. Когда на место ДТП прибыли экстренные службы, медикам оставалось констатировать смерть пострадавшего владельца Opel Vectra.
На данный момент специалисты выясняют причины и обстоятельства произошедшего.
Происшествия
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:36