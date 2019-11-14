«Парадные» кабриолеты Aurus успешно проходят Госиспытания





Примечательно, что заводские испытания автомобилей были завершены еще весной, однако теперь им предстоит прийти государственное тестирование. «Испытания проходят весьма успешно и в полном соответствии с запланированным ранее графиком. Программа подразумевает, что испытания будут полностью завершены в феврале следующего года. Еще до конца текущего года должна быть завершена проверка технического состояния автомобилей», - приводит агентство слова неназванного источника.Стоит напомнить, что в нынешнем году кабриолеты семейства Aurus уже приняли участие в торжественном параде на Красной площади в честь Дня Победы. Данные автомобили разработаны в рамках проекта «Кортеж», запущенного для создания машин люксового класса, предназначенных специально для первых лиц. Всего модельный ряд Aurus в будущем должен состоять из лимузина, внедорожника и минивэна, построенных на общей модульной платформе.