«Парадные» кабриолеты Aurus успешно проходят Госиспытания
Кабриолеты Aurus, которые уже успели принять участие в параде 9 Мая, на данный момент проходят государственные испытания, основную часть которых специалисты рассчитывают завершить еще до конца текущего года. Как сообщает агентство РИА Новости, недавно эти машины проверили на прочность.
Примечательно, что заводские испытания автомобилей были завершены еще весной, однако теперь им предстоит прийти государственное тестирование. «Испытания проходят весьма успешно и в полном соответствии с запланированным ранее графиком. Программа подразумевает, что испытания будут полностью завершены в феврале следующего года. Еще до конца текущего года должна быть завершена проверка технического состояния автомобилей», - приводит агентство слова неназванного источника.
Стоит напомнить, что в нынешнем году кабриолеты семейства Aurus уже приняли участие в торжественном параде на Красной площади в честь Дня Победы. Данные автомобили разработаны в рамках проекта «Кортеж», запущенного для создания машин люксового класса, предназначенных специально для первых лиц. Всего модельный ряд Aurus в будущем должен состоять из лимузина, внедорожника и минивэна, построенных на общей модульной платформе.
Примечательно, что заводские испытания автомобилей были завершены еще весной, однако теперь им предстоит прийти государственное тестирование. «Испытания проходят весьма успешно и в полном соответствии с запланированным ранее графиком. Программа подразумевает, что испытания будут полностью завершены в феврале следующего года. Еще до конца текущего года должна быть завершена проверка технического состояния автомобилей», - приводит агентство слова неназванного источника.
Стоит напомнить, что в нынешнем году кабриолеты семейства Aurus уже приняли участие в торжественном параде на Красной площади в честь Дня Победы. Данные автомобили разработаны в рамках проекта «Кортеж», запущенного для создания машин люксового класса, предназначенных специально для первых лиц. Всего модельный ряд Aurus в будущем должен состоять из лимузина, внедорожника и минивэна, построенных на общей модульной платформе.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:33