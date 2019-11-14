Стали известны сроки сертификации внедорожников Aurus





В Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили о скором прохождении сертификации новых автомобилей Aurus. Минивэн Arsenal и паркетник Komendant отечественного производства пройдут регистрацию до конца 2020 или в начале 2021 года. Подобную информацию подтвердил министр Денис Мантуров, добавив, что обе модели должны были быть оформлены еще в августе текущего года. Известно, что концепцию люксового семейного автомобиля Aurus Arsenal запатентовали в ФГУП НАМИ.Новинки не будут отличатся от представленного производителем дизайна, экземпляры которых уже применяются в кортежах Президента России. Пока прототипы находятся на доработке, в линейке Aurus представлены лишь два типа продукции - Senat в комплектации седана или лимузина. Они пополнятся передовыми автомобилями в рамках государственного проекта "Кортеж", который начался в 2017 году. Источники сообщают, что Arsenal и Komendant скорее всего представят в середине следующего года на торжественном автосалоне в Москве.