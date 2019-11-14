В Петербурге представили единственные в России модели Rolls-Royce





Rolls-Royce Wraith «Black&Bright» получил ценник в 35 миллионов рублей и представляет собой часть линейки трех коллекционных версий, созданных в честь 15-летнего юбилея присутствия британской марки на российском рынке. На разработку этого роскошного купе в ярко-зеленом цвете в сочетании с черными акцентами, как утверждают представители компании, дизайнеров Rolls-Royce вдохновила ночная Москва.Вторая модель стоит еще дороже. За Phantom Privacy Suite придется вложить 56 миллионов рублей. Отличается этот автомобиль удлиненной колесной базой. Примечателен и тот факт, что на данный момент большая часть машин, которые производятся для поставок в Россию, выполняются по индивидуальным дизайнерским проектам.