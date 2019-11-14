Забившую до смерти новорожденную дочь жительницу Владимирской области приговорили к 5 годам заключения





По данным ГСУ СК по региону, в июне минувшего года у 22-летней девушки и ее сожителя родилась дочь. Уход за ребенком в основном лег на плечи молодой матери, что, как признавалась во время следствия сама она, нередко доводило ее до раздражения и усталости, особенно в моменты, когда малышка плакала и капризничала. 26 декабря того же года девушка осталась с дочерью дома наедине, когда девочка снова начала плакать, мать нанесла ей удар в область грудной клетки. Появившиеся после этого на теле ребенка гематомы не мотивировали девушку обратиться за медицинской помощью. Ситуация почти повторилась спустя три дня. Когда ребенок снова раскапризничался, мать нанесла ему еще один удар в область живота кулаком. Ближе к концу дня родительница заметила, что дочь закатывает глаза, а потому побежала к соседям просить, чтобы те вызвали медиков. Однако прибывшая на место бригада могла лишь констатировать смерть девочки.Во время разбирательств в рамках этого дела следователи установили, что 22-летняя подозреваемая являлась воспитанницей коррекционного учебного заведения. На суде девушка полностью признала свою вину и была приговорена к пяти годам заключения. Свое наказание она будет отбывать в колонии с общим режимом содержания осужденных.