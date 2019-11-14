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В США описали сценарий применения супероружия Россией

Американские военные эксперты называют новые гиперзвуковые ракеты потенциальным супероружием, которое уже сейчас может состоять на вооружении России. В публикации издания War on the Rocks, вышедшей совсем недавно, содержится детальное описание сценария применения подобных ракет.
В США описали сценарий применения супероружия Россией

Как отмечают авторы статьи, гонка вооружений провоцирует крупнейшие страны мира на создание новых образцов мощнейшего оружия. Однако российские гиперзвуковые ракеты способны внести в политику таких стран серьезные коррективы. Так, один из авторитетных военных экспертов Алан Каммингс даже взялся оценить возможный сценарий, при котором Россия воспользуется своим супероружием. К примеру, как утверждает специалист, баллистическая сверхзвуковая ракета «Кинжал», запущенная из Финского залива, может долететь до любой цели в Центральной Европе примерно за пару часов. В то же время, перехват ракеты из-за рекордной скорости ее полета становится практически невыполнимой задачей. Именно это обстоятельство делает «Кинжалы» супероружием, которое способно перенести мощный боезаряд на огромные расстояния за предельно сжатый промежуток времени.

Надо сказать, что такая обеспокоенность выглядит весьма обоснованной, тем более, что внедрение в вооружения современных технологий вносят серьезные коррективы в правила игры в рамках очередного витка гонки вооружений. Кроме того, производство, обращение, размещение и применение гиперзвуковых ракет на данный момент не регулируется и не ограничивается ни одним из действующих международных нормативных актов.

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Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:47

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