Компания LG занялась разработкой женских украшений с функциональностью гаджетов





Южнокорейская корпорация LG решила разнообразить женский техно-гардероб новыми стильными гаджетами. Для этого разработчики компании приняли оригинальное решение: выйти за пределы изготовления устройств стандартного дизайна, заключив современные технологические разработки в более эффектные оболочки. Так, среди свежезарегистрированных патентов LG уже есть серьги, подвески и ожерелья, которые имеют ценность не только с эстетической точки зрения, но и обещают быть качественными и функциональными мобильными аксессуарами.В модельном ряде женских украшений, которые созданы на базе действующих гаджетов, будут также и смарт-часы. Однако конкретно эта модель получит более утонченный дизайн, который позволит сделать устройство органичной частью образа, не привлекая к нему излишнего внимания.Следующий патент предполагает разработку мини-аппарата для считывания электрокардиограммы, а также замера частоты сердцебиения и уровня сахара в крови, в виде подвески. Это украшение будет инкрустировано кристаллами Swarovski разной величины по всему периметру лицевой стороны.Кроме того, среди запатентованных устройств есть также и цепочки со съемными кулонами-датчиками, ожерелья со встроенными камерами для прямой трансляции, а также беспроводные наушники-серьги. Пока трудно прогнозировать, насколько успешной окажется попытка LG создать оригинальную нишу на международном рынке, объединив технологии и модную индустрию, однако в случае успеха это позволит говорить о начале периода переосмысления конструирования гаджетов.