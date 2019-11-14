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Татьяна Навка похвасталась «лучшим украшением» женщины

Известная российская фигуристка и продюсер популярных ледовых шоу Татьяна Навка в эти дни находится в отпуске. Именно во время отдыха она опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фото, на котором похвасталась «лучшим украшением» женщины.
Татьяна Навка похвасталась «лучшим украшением» женщины

На показанном снимке супруга пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова позирует в шляпе и очках, нарядившись в купальник и полупрозрачную пляжную накидку. А вот вместе с ней в этот момент находятся ее юные дочери. Семейство позирует на фоне синего неба и пальм. «Лучшее украшение женщины», - гласит короткая подпись фигуристки. В этом комментарии Навка намекнула, что считает лучшим украшением именно своих детей. Многочисленные подписчики по достоинству оценили пост и оставили под ним немало лестных комментариев. Многие из пользователей также пожелали спортсменке счастья и принялись угадывать, где в этот раз она проводит отпуск. В результате большинство подписчиков Навки сошлись на мнении о том, что фигуристка отдыхает в Арабских Эмиратах.

Примечательно, что сама знаменитость так и не раскрыла подробностей о месте, куда отправилась отдыхать перед началом показа своего нового ледового шоу в России.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 23:03

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