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Новый Redmi Note 7 Pro значительно упал в цене

Бренд из Китая в рамках акции к Дню холостяка решил поменять цены в собственном каталоге смартфонов. Известно, что новый Redmi Note 7 Pro значительно упал в стоимости.

Китайская фирма Xiaomi сообщила о снижении цен на смартфон Note 7 Pro от суббренда Redmi. Специалисты спекулируют, что подобное решение в разы повысит объем продаж нового девайса. Его приобретение обойдется рядовому пользователя всего в 140 долларов США по сравнению с прошлой стоимостью в 240 долларов США. Стратегия была мотивирована желанием компании поскорее продать партии популярных телефонов до конца акции к Дню холостяка. С покупкой временить не стоит, сообщают в Xiaomi, поскольку при подобных расценках комплекты могут быстро пропасть с полок магазинов электроники.

Технические характеристики подешевевшего устройства удовлетворят даже самого требовательного клиента. Оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 675 с частотой 2,0 ГГц и двойной задней камерой (48 Мп + 5 Мп), он также имеет функцию Face Unlock, которая предлагает способ разблокировки телефона без помощи рук и обеспечивает дополнительную безопасность. Пользователи будут рады получить в свои руки 6,3-дюймовый дисплей Full HD без рамки со стильной водяной насечкой и разрешением 1080 x 2340 пикселей. Наконец, новинка имеет 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти и несъемный Li-Po аккумулятор емкостью 4000 мАч с быстрой зарядкой 18 Вт. Приятным дополнением окажется наличие "чистой" ОС Android 9.0 Pie.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:58

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