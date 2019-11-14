В «Яндекс.Картах» добавлены приложение «Транспорт» и видео планируемых маршрутов





По словам руководителя «Яндекс.Карт» Олега Левчука, сказанным им во время презентации обновления, отныне пассажирам больше не понадобится переключать приложения, для того чтобы, проложив маршрут, выяснить, когда подойдёт тот или иной общественный транспорт – всё это уже будет содержаться в сервисе, куда переместятся и все основные точки пользователя, отмеченные им в его «Транспорте». Помимо этого, появится возможность просмотра видео запланированного маршрута – через раздел под названием «Зеркала».Обновлённые «Яндекс.Карты» уже доступны для скачивания в онлайн-магазинах приложений.