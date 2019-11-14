Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел в Средиземном море пуски ракет





Судно провело учебно-боевые мероприятия по пуску средств ПВО и ведению радиэлектронной борьбы при отражении воздушного нападения. После этого боевые расчеты сторожевого корабля провели работу по выявлению подводных лодок в движении. Далее «Ярослав Мудрый» вместе с танкером «Ельня» и буксиром «Виктор Конецкий» совместно отработали маневры в условиях интенсивного морского судоходства.Кроме всего прочего, экипаж корабля также осуществил учебные пуски ракет, направленные на поражение морских целей, заданных виртуально бортовыми системами целеуказания. Стрельбы велись посредством основных ударных орудий судна – ракетных установок «Уран».