Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел в Средиземном море пуски ракет
Отряд боевых кораблей БФ РФ на данный момент находится в дальнем походе, в рамках которого суда флота отработали учебные задачи вдали от берега. В частности, сторожевик «Ярослав Мудрый» осуществил тренировочные пуски ракет в Средиземном море.
Судно провело учебно-боевые мероприятия по пуску средств ПВО и ведению радиэлектронной борьбы при отражении воздушного нападения. После этого боевые расчеты сторожевого корабля провели работу по выявлению подводных лодок в движении. Далее «Ярослав Мудрый» вместе с танкером «Ельня» и буксиром «Виктор Конецкий» совместно отработали маневры в условиях интенсивного морского судоходства.
Кроме всего прочего, экипаж корабля также осуществил учебные пуски ракет, направленные на поражение морских целей, заданных виртуально бортовыми системами целеуказания. Стрельбы велись посредством основных ударных орудий судна – ракетных установок «Уран».
Судно провело учебно-боевые мероприятия по пуску средств ПВО и ведению радиэлектронной борьбы при отражении воздушного нападения. После этого боевые расчеты сторожевого корабля провели работу по выявлению подводных лодок в движении. Далее «Ярослав Мудрый» вместе с танкером «Ельня» и буксиром «Виктор Конецкий» совместно отработали маневры в условиях интенсивного морского судоходства.
Кроме всего прочего, экипаж корабля также осуществил учебные пуски ракет, направленные на поражение морских целей, заданных виртуально бортовыми системами целеуказания. Стрельбы велись посредством основных ударных орудий судна – ракетных установок «Уран».
Политика / Главные новости
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:12