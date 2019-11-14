Боевые ледоколы поступят на вооружение ВМФ России в Арктике





Гендиректор Крыловского государственного научного центра Валерий Поляков сообщил к 125-летнему юбилею учреждения о нововведениях в числе Военно-морского флота РФ. В частности, сообщается о поступлении в его распоряжение ледокольных кораблей, вооруженных орудиями разных калибров. Эксперт добавил, что разные количество и типы вооружения будут использоваться и погружаться на борт в зависимости от толщины ледового покрова. Это означает, что во время труднопроходимых участков судна оснастят минимумом оружия, а в случае тонкого льда - они смогут транспортировать намного большее число.Подобная ситуация объясняется влиянием общей массы корабля на скорость продвижения в арктических регионах. Известно, что в последнее время Вооруженные силы России наращивают военный потенциал в северных широтах. Недавно разработанные боевые ледоколы могут помочь в осуществлении эффективной защиты интересов страны в множестве морей Северного Ледовитого океана. Еще в прошлом месяце на воду спустили передовое судно "Иван Папанин", которое заслужило восторженные отзывы технологов и иностранных журналистов. А вот первый морской транспорт проекта "Николай Зубов" сойдет с производства до конца года.