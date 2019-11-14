PlayStation 5 и DualShock 5 впервые показали на видео
В Сети опубликован концептуальный видеоролик, с помощью которого немецкая сеть магазинов потребительской электроники Media Markt решила показать трехмерные модели долгожданной консоли Sony PlayStation 5, а также манипуляторов для нее – геймпадов DualShock 5.
Официальная презентация новой игровой консоли от японской компании Sony должна состояться только в начале 2020 года, а в продажу новинка, и вовсе, поступит только в декабре. Но представители разработчика уже раскрыли некоторые подробности о ней. А вот окончательный дизайн будущей PlayStation 5 пока держат в секрете. Представители сети Media Markt решила заполнить этот пробел и представить свое видение будущей внешности устройства вместе с новыми геймпадами для него.
Напомним, ранее также сообщалось, что в новой консоли появится поддержка технологии трассировки лучей, разрешения 8К, а также ряд других передовых технологий. Также сообщается, что устройство будет оснащено высокоскоростным твердотельным накопителем, а не так давно представители намекнули на появление адаптивных триггеров и собственного дисплея в будущем контроллере DualShock 5.
Официальная презентация новой игровой консоли от японской компании Sony должна состояться только в начале 2020 года, а в продажу новинка, и вовсе, поступит только в декабре. Но представители разработчика уже раскрыли некоторые подробности о ней. А вот окончательный дизайн будущей PlayStation 5 пока держат в секрете. Представители сети Media Markt решила заполнить этот пробел и представить свое видение будущей внешности устройства вместе с новыми геймпадами для него.
Напомним, ранее также сообщалось, что в новой консоли появится поддержка технологии трассировки лучей, разрешения 8К, а также ряд других передовых технологий. Также сообщается, что устройство будет оснащено высокоскоростным твердотельным накопителем, а не так давно представители намекнули на появление адаптивных триггеров и собственного дисплея в будущем контроллере DualShock 5.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 14:32