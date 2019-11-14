Xiaomi подтвердила наличие проблемы в часах Mi Watch





Производитель смартфонов из КНР Xiaomi недавно выпустил часы Xiaomi Mi Watch. Этот смарт-девайс хорошо зарекомендовал себя в продаже на китайском рынке. Тем не менее, директор по дизайну бренда Рен Йи подытожил ряд проблем, с которыми столкнулись новые часы. Он сказал, что основными жалобами от покупателей были небольшая мощность, слишком большой вес, плохое качество звука и производительность ИИ. Поскольку умные устройства не поставляются со стандартными размерами, такими как телефоны, некоторые функции сложно внедрить. По словам эксперта, некоторые потребности пользователей не будут удовлетворены, поэтому каждый должен выбирать продукт, исходя из своих предпочтений.Mi Watch оснащены 1,78-дюймовым AMOLED-экраном с плотностью пикселей в 44 мм и яркостью 326PPI. С точки зрения аппаратного обеспечения они являются первыми в мире часами, использующими новейшую версию Qualcomm Snapdragon Wear 3100 4G, которая все же оставляет желать лучшего. Чипсет поддерживает системы WiFi, Bluetooth, многофункциональный NFC и другие особенности. Несмотря на многочисленные недостатки, есть и значительные плюсы.Например, благодаря встроенному аккумулятору емкостью 570 мАч клиенты могут получить до 36 часов автономной работы. Умные часы поставляются с операционным обеспечением MIUI For Watch. Владельцам также предоставили доступ к 100 качественным темам и возможность загружать приложения с сервисов Android. Устройство имеет две версии - стандартную за 185 долларов США и эксклюзивную за 285 долларов США.