Звезда проекта "Дом-2" Гоген Солнцев улетел на отдых во Вьетнам без пожилой супруги Екатерины Терешкович

Как известно, в семье звезды проекта "Дом-2" Гогена Солнцева и бизнесвумен Екатерины Терешкович не все гладко. Сначала влюбленные демонстрировали семейную идиллию, но затем начались ссоры и запои. Недавно стало известно, что шоумен подарил избраннице гроб на день рождения, так как она ушла в запой и стала приводить в квартиру плохих друзей.После этого звезда проекта "Дом-2" Гоген Солнцев рассказал, что они с женой Екатериной Терешкович помирились, женщина составила завещание в пользу своего избранника, оставив ему свою квартиру в столице. Дочь Терешкович при этом получила автомобиль, но даже не новый.Теперь же Гоген Солнцев отправился на отдых во Вьетнам, где с удовольствием делает фотографии и наслаждается природой. Екатерина Терешкович тем временем и вовсе пропала из всех соцсетей, не появляется на телевидении и не выходит на связь с журналистами. Многие предполагают, что женщина снова ушла в запой или дело идет к разводу, ведь прежде Солнцев рассказывал, что его терпение подходит к концу.