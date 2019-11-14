«Кричу от боли, но треплю!»: 50-летняя Эвелина Блёданс в купальнике показала результат тренировок
Актриса кино и театра Эвелина Блёданс, несколькими днями ранее столкнувшаяся с критикой Instagram-подписчиков касательно своей фигуры, приняла участие в откровенной фотосессии, а снимками с неё поделилась с пользователями соцсети. 50-летняя артистка отметила, что она продолжает «лепить своё тело», изнуряя себя на тренировках, и изо всех сил терпит боль, порой вынуждающую её кричать.
Эвелина Блёданс делает это для того, чтобы комфортно себя чувствовать в купальнике. Свежей Instagram-публикацией звезда доказала – она превосходно выглядит, и подписчики высоко оценили результат изнурительных тренировок, поставив фотографии, на которой знаменитость позируете в синем купальнике на фоне моря, более 6,5 тысячи лайков.
Снимок стал исполнением данного прежде Эвелиной Блёданс обещания касательно того, что опубликованный ранее фотокадр, сделанный во время отдыха в ОАЭ, – это «только начало». На нём актриса запечатлена в бордовом бикини и восточной накидке в тон, но некоторые поклонники усомнились, что снимок был сделан недавно, предположив, будто бы он – 20-летней давности.
Для того чтобы развеять сомнения Instagram-аудитории, Эвелина Блёданс разместила в соцсети новое откровенное фото – в синем купальнике. В подписи к нему артистка поразмышляла о том, как важно заботиться о своём теле и приводит его в норму, а также поинтересовалась у поклонников иными способами поддержания хорошей физической формы.
Эвелина Блёданс делает это для того, чтобы комфортно себя чувствовать в купальнике. Свежей Instagram-публикацией звезда доказала – она превосходно выглядит, и подписчики высоко оценили результат изнурительных тренировок, поставив фотографии, на которой знаменитость позируете в синем купальнике на фоне моря, более 6,5 тысячи лайков.
Снимок стал исполнением данного прежде Эвелиной Блёданс обещания касательно того, что опубликованный ранее фотокадр, сделанный во время отдыха в ОАЭ, – это «только начало». На нём актриса запечатлена в бордовом бикини и восточной накидке в тон, но некоторые поклонники усомнились, что снимок был сделан недавно, предположив, будто бы он – 20-летней давности.
Для того чтобы развеять сомнения Instagram-аудитории, Эвелина Блёданс разместила в соцсети новое откровенное фото – в синем купальнике. В подписи к нему артистка поразмышляла о том, как важно заботиться о своём теле и приводит его в норму, а также поинтересовалась у поклонников иными способами поддержания хорошей физической формы.