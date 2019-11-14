Во время открытия бургерной Тимати в Лос-Анджелесе очередь растянулась на 3 квартала

Тимати владеет сетью Black Star Burger и постоянно расширяет свой бизнес. Несколько дней назад состоялось открытие новой бургерной, которое прошло в Лос-Анджелесе. На торжественном мероприятии побывали многие знаменитость, в том числе и Джастин Бибер. Сегодня Тимати опубликовал видео с открытия Black Star Burger и сообщил фанатам, что в этот день очередь в его заведение растянулась на 3 квартала. Также рэп-исполнитель в своем Instagram-аккаунте поблагодарил всю команду за поддержку и помощь.В конце своего поста Тимати отметил, что 2020 году он планирует открыть бургерные в Дубаи, Лондоне, Нью-Йорке, Берлине и многих других мировых городах. Подписчики поздравили рэпера с большим успехом в Лос-Анджелесе. Всего за один час видео, опубликованное Тимати, просмотрели более 177 000 пользователей Сети.