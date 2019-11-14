АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
EUR 70.67 USD 64.20
Курс валют на 14.11.2019

Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пострадал после страстной ночи с Александрой Черно

Участники проекта "Дом-2" Александра Черно и Иосиф Оганесян, видимо, наконец-то смогли найти общий язык и помириться. Тем не менее, страстная ночь для молодого человека закончилась царапиной и синяком в интимном месте.
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пострадал после страстной ночи с Александрой Черно

О своей проблеме Иосиф Оганесян поспешил рассказать Саше Черно в их комнате. Молодого человека вовсе не смутило присутствие камер. Сначала он подошел к возлюбленной и пожаловался на боль, после чего она попросила показать место, где именно у него синяк и царапина. Саша Черно лежала на кровати, когда Оганесян встал рядом с ней на колени и без стеснения снял штаны.

Сама Александра Черно призналась, что, возможно, детородный орган супруга пострадал, когда она сильно схватила его рукой, а затем добавила, что Иосифу Оганесяну больше не стоит делать, как прошлой ночью, уточнять детали участница проекта "Дом-2" не стала.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Папиных дочек» Мирослава Карпович снялась в откровенной…
"Скула убежала": Ольга Бузова засветила шишку на…
Диетолог рассказала о пользе периодического…
Нежелание читать повышает риск слабоумия в три…
«Это что-то невероятное»: Дочь Игоря Николаева обладает феноменальной…
Анна Седокова заболела вместе с сыном…
Новая модель флагманского электрического кроссовера BMW получил название…
Белый шум оказался полезным для улучшения…
Шесть Ил-76МД-90А поступят на вооружение ВС РФ в 2020…
«Кричу от боли, но треплю!»: 50-летняя Эвелина Блёданс в купальнике показала результат…
Звезда проекта "Дом-2" Гоген Солнцев улетел на отдых во Вьетнам без пожилой супруги Екатерины…
Ксения Собчак высказалась по поводу стрельбы в колледже в…
Центральный банк назвал пересылку кредитных карт по почте…
Во время открытия бургерной Тимати в Лос-Анджелесе очередь растянулась на 3…
«Жалкое зрелище»: Сергей Соседов посоветовал Алле Пугачевой больше не выходить на…
Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пострадал после страстной ночи с Александрой…
Что нельзя делать в праздник Кузьминок и какие традиции следует…
Ученые из России узнали способ улучшить лекарственные…
Анастасия Заворотнюк перед болезнью планировала отправиться с мужем в…
"Злые злятся, а мы прощаем": Константин Богомолов ответил на критику свадьбы с Собчак Никитой…
В Китае поступил в продажу iPhone 11…
Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева удивила фанатов снимком с сыном в стиле…
Рэпер T-killah похвастался семейной идиллией на постельном…
Появились новые подробности о видеокартах Intel…
Американские медики нашли простой способ побороть…
"Я против сетевой безнаказанности": Яна Рудковская призвала полицию создать подразделение, следящее за…
Отмечающий 60-летний юбилей Дмитрий Дибров назвал счастьем владение…
Новые молекулы РНК могут иметь отношение к процессу…
Звезда "Дом-2" Дарья Пынзарь попалась в очередной раз на неудачном эксперименте с…
Названы самые популярные автомобили в октябре на Московском…
ПВО «Панцирь-С» переместили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС…
Медики назвали витамины, которые не сочетаются друг с…
В Сети продают Volvo 960 с 3042-сильным…
Сын Влада Топалова заставляет отца вставать в 6 утра для…
Рене Тейлор рассказала о знакомстве с Мэрилин…
Медики рассказали, чем может обернуться для женщин сидение на…
Россия собирается нарастить свои подводные силы в…
Звезда сериала "След" Ольга Копосова рассказала о гибели матери под колёсами…
Флорист сообщила, какие цветы вредят личной…
Плющенко и Рудковская пообещали 1,5 млн рублей за сведения об угрожавших сыну…
Просмотреть все новости