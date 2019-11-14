Участник проекта "Дом-2" Иосиф Оганесян пострадал после страстной ночи с Александрой Черно





О своей проблеме Иосиф Оганесян поспешил рассказать Саше Черно в их комнате. Молодого человека вовсе не смутило присутствие камер. Сначала он подошел к возлюбленной и пожаловался на боль, после чего она попросила показать место, где именно у него синяк и царапина. Саша Черно лежала на кровати, когда Оганесян встал рядом с ней на колени и без стеснения снял штаны.Сама Александра Черно призналась, что, возможно, детородный орган супруга пострадал, когда она сильно схватила его рукой, а затем добавила, что Иосифу Оганесяну больше не стоит делать, как прошлой ночью, уточнять детали участница проекта "Дом-2" не стала.