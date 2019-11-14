Звезда "Дом-2" Нелли Ермолаева удивила фанатов снимком с сыном в стиле ню

Бывшая участница телестройки Нелли Ермолаева предстала перед своими поклонниками в обнимку с сыном без одежды. Снимок получился очень креативным и эстетически красивым. На фотографии молодая мама держит своего ребенка на руках и нежно его обнимает.Под своим фото она написала очень трогательное стихотворение, которое говорит о том, как ребенок нуждается в любви матери.Мнение на счет опубликованного снимка разделилось. Одни подчеркивали, что кадр очень красивый и удачный, а другие отмечали, что он чрезмерно откровенный и стыдно подобное размещать в интернете. Были и те, кто решил, что на данной публикации Нелли Ермолаева решила заработать, а также привлечь к себе внимание.