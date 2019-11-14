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Анастасия Заворотнюк перед болезнью планировала отправиться с мужем в Китай

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев перед болезнью актрисы собирались отправиться в Китай. Кинозвезда вместе с мужем планировала презентовать в Поднебесной новый проект.

Игорь Демарин, работавший над постановкой рок-оперы «Парфюмер» вместе с Петром Чернышевым и его супругой Анастасией Заворотнюк, рассказал о том, какими были планы четы до того, как актрису подкосила болезнь. По словам известного композитора, обнаруженное у звезды сериала «Моя прекрасная няня» заболевание стало полной неожиданностью, так как беды ничего не предвещало, и актриса выглядела и чувствовала себя прекрасно.

Демарин рассказал, что после успешной постановки «Парфюмера» у него, Заворотнюк и Чернышева появилось множество планов на будущее. Певец, актриса и фигурист планировали продолжить сотрудничество, а также собирались отправиться в Китай для презентации нового проекта, однако проблемы со здоровьем телезвезды внесли в задумки свои коррективы. Теперь речи о постановке шоу в Поднебесной не идет: на первый план вышли более актуальные вопросы.

По словам друга пары Игоря Демарина, когда он узнал о случившемся с Анастасией Заворотнюк, то сразу же предложил ее мужу Петру Чернышеву свою помощь, однако с расспросами никогда не лез. Композитор считает, что семье актрисы сейчас и так тяжело, поэтому не стоит донимать их своим желанием узнать подробности. Также певец отметил, что предположения некоторых СМИ о том, что нынешняя ситуация в семье Заворотнюк просто пиар, - ложь, так как звезда «далеко не Бари Алибасов», чтобы наживаться на скандалах.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:24

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