Рэпер T-killah похвастался семейной идиллией на постельном фото





Вероятнее всего, T-killah решил, что показанная им поклонникам фотография говорит сама за себя, поэтому решил не сопровождать эту публикацию длительным комментарием. Он ограничился короткой фразой, в которой пожелал фанатам хорошей ночи. К слову, многие из подписчиков знаменитого артиста высоко оценили гармоничность его союза с Беловой. В комментариях даже отмечают, что показанный снимок получился настолько же откровенным и «горячим», насколько и нежным.Стоит напомнить, рэпер T-killah и журналистка Мария Белова познакомились во время участия в одном из благотворительных проектов. Между ними довольно быстро завязались романтические отношения, а спустя всего полтора года звездная пара решила пожениться.